"انصار الله": 20 غارة للتحالف على محافظتي مأرب والجوف

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، التحالف العربي، بشن 20 غارة على محافظتين شمال اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله" في صنعاء، عن مصدر أمني، إن "طيران التحالف نفذ 15 غارة على مديريتي مجزر ومدغل شمال غربي محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)".

وأضاف أن "التحالف شن 5 غارات جوية على محافظة الجوف (الحدودية مع السعودية)، أربع منها استهدفت قرية الخسف في مديرية الحزم (مركز محافظة الجوف)، وغارة على مديرية خب والشعف".

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اتهم في وقت سابق اليوم، التحالف العربي، بشن أكثر من 10 عمليات هجومية، و258 غارة جوية، خلال الأسبوع الماضي.

وقال إن إجمالي العمليات الهجومية والغارات الجوية التي نفذها التحالف العربي، منذ إعلانه وقف إطلاق النار من جانبه في 9 أبريل 2020م وحتى اليوم، بلغ أكثر من 86 عملية هجومية وتسللاً وأكثر من 1068 غارة.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.