حقيقة العلاقة بين كورونا وفيروس الإيدز

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، حقيقة العلاقة بين فيروس كورونا وفيروس "الإيدز".

وبحسب ما نقلته صحيفة "تواصل" السعودية، أكد العبد العالي أنه لا علاقة بين الفيروسين وأنه لا يوجد استناد علمي على أنهما هجين.

وأضاف العبد العالي "ربط فيروس كورونا بالإيدز هو كلام عار من الصحة، ونعيد التأكيد بأنه لابد من أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق".

وأتم متحدث الصحة "كما نؤكد أنه لا يوجد لقاح مخصص لعلاج فيروس كورونا المستجد، ولا تزال اللقاحات في مراحل البحث".

أشارت تقارير صحفية إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، فضحت ثغرات منظومة الحماية الاجتماعية في العالم.

وأشارت التقارير إلى أن 55% من سكان العالم يعيشون حاليا من دون أي تأمين اجتماعي، كما أوضحت أن استحقاقات العطالة لا تغطي إلا 20% من العاطلين الموجودين حاليا على كوكب الأرض.