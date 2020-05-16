عقب توتر في العلاقات بين البلدين... وفد سوداني رفيع يزور إثيوبيا لهذا السبب

وصل وفد سوداني رفيع إلي العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، الجمعة يترأسه وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني، عمر مانيس.

وبحسب موقع "السودان نيوز"، تأتي الزيارة لبحث مسألة الحدود بين البلدين.

وكان في استقبال الوفد بمطار أديس أبابا وزير الخارجية الإثيوبي، غدو اندرجاتشاو، وعدد من كبار المسؤولين الإثيوبيين.

وسيشارك الوفد السوداني في اجتماعات اللجنة السياسية العليا للحدود بين البلدين التي تعقد بأديس أبابا وتستمر ليومين.

وبحث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال اتصال هاتفي له مع رئيس المجلس السيادي بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أهمية تعزيز السلم والأمن بالمنطقة، فضلا عن القضايا الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد قد أجريا مناقشات مطلع الشهر الحالي حول قضية ترسيم الحدود بين البلدين، ركزت على ضرورة تشكيل لجنة فنية لإنهاء تلك المهمة في أقرب وقت.

وأكد آبي أحمد أن العلاقات بين البلدين من المتانة بحيث لا تسمح بأي توترات، وأي اتجاه من هذا النوع سيتم حسمه من خلال التواصل المباشر والحوار الشفاف بين قيادات البلدين السياسية والعسكرية.

وكان السودان وإثيوبيا قد شهدا في أبريل/نيسان الماضي حالة من النشاط الدبلوماسي المكثف لتجاوز العقبات المتعلقة بترسيم الحدود في إطار الاتفاق والتفاهم المشترك.