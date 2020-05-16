السعودية تشتري حصصا في "فيسبوك" و"ديزني"

أقدم صندوق الاستثمار العام السعودي على شراء حصص كبيرة من أسهم شركات كبرى مثل "فيسبوك" و"ديزني".

وبحسب ما نشرته وكالة "بلومبيرغ"، استغل صندوق الاستثمار جائحة كورونا ورصد 827.8 مليون دولار لشراء شركة "بريتيش بتروليوم"، ودفع بحصة 713.7 مليون دولار في "بوينغ".

كما اشترى الصندوق بحصة 522 مليون دولار في "سيتي جروب" و"فيسبوك" و495.8 مليون دولار في "ديزني" في نهاية الربع الأول.

ونقل تقرير الوكالة الأمريكية عن محافظ الصندوق ياسر الرميان قوله إن الصندوق يستغل "أي فرصة لشراء حصص كبرى في شركات عالمية مثل شركات الطيران وشركات الطاقة والترفيه".

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" إلى أنها علمت أن بعض هذه الاستثمارات قديمة وظهرت الآن بسبب سياسة الإفصاح في السوق الأمريكية.