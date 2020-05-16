بالفيديو.. برنامج تلفزيوني يبكي فنانا لبنانيا مشهورا

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي و"يوتيوب" فيديو أظهر فيه الممثل اللبناني صلاح التيزاني (أبو سليم) ضمن برنامج "قلبي اطمأن" الذي يظهر فيه فاعل الخير المتخفّي "غيث" لمد يد العون والمساعدة إلى المحتاجين والفقراء.

وجاءت الحلقة عن الفنان اللبناني الذي يفتقد للضمان الصحي رغم أنه يبلغ من العمر 92 عاماً، وأشار إلى أنه قدّم رسالته الفنيّة وبات في مرحلة لا تسمح له بالعمل.

وحاول "غيث" إعادة الإبتسامة إلى الممثل صلاح تيزاني المعروف بشخصية أبو سليم الطبل حيث تكفل بتقديم الضمان الصحي، بالإضافة إلى راتب شهري يصله إلى منزله لمدّة سنتين، الأمر الّذي أبكى الفنان اللبناني.

وختمت الحلقة بتقديم الورود وتكريم أبو سليم بوجود أصدقائه ومن بينهم الممثل اللبناني المعروف بـ"زغلول".