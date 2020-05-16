فلسطين تمنع الحركة كاملة في كافة المناطق من الجمعة إلى الاثنين

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، فتح كافة المحال التجارية في كافة محافظات الوطن حتى مساء الجمعة المقبل، وبما يشمل صالونات الحلاقة ضمن ساعات العمل المعمول بها.

وأوضح رئيس الوزراء، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، أنه ابتداء من مساء الجمعة المقبل ستمنع الحركة بشكل كامل في جميع المدن والمخيمات والقرى وحتى نهاية يوم الاثنين.

كما ذكر أن يوم الثلاثاء ستعقد جلسة تقييم ووضع آلية لما بعد العيد، ودراسة الإجراءات لإعادة الحياة إلى طبيعتها حسب الظروف والإصابات.

وقال رئيس الوزراء إن 33 ألف عامل سيعودون إلى بيوتهم من العمل داخل أراضي العام 48 يوم الجمعة المقبل، حيث ستتواجد طواقم الصحة والعمل والشؤون المدنية على المداخل لإجراء الفحوصات اللازمة للعمال.