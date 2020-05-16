تسجيل
18:14 GMT16 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    كورونا في الأردن

    مستشفى يجبر طبيب عربي على العمل بعد إصابته بفيروس كورونا

    © REUTERS / Muhammad Hamed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104537/78/1045377898_0:77:3072:1805_1200x675_80_0_0_f89fa479f9f86e97be99da3dea043984.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202005161045449695-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%8A%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-/

    تفاعل مواطنون بشكل واسع مع قضية إجبار أحد المستشفيات العربية طبيبا على العمل بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

    ووجه الأطباء اتهاما لإدارة المستشفى بالتسبب "بأزمة صحية" جراء ضغطها على زميلهم للعمل رغم خضوعه لفحص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقبل ظهور نتائج العينة التي تم أخذها من الطبيب المصاب.

    وتفاعلت القضة على وسائل التواصل الاجتماعي حول إجبار إدارة مستشفى "الأميرة بسمة التعليمي" في الأردن، وتباينت الآراء والمعلومات حول القضية، خصوصا بعد أن ثبتت إصابة الطبيب بالفيروس التاجي، بحسب صحيفة "الرأي".

    وأشار الموقع إلى أن مصادر مقربة من الطبيب أكدت أنه انقطع عن العمل منذ السبت الماضي، بانتظار نتائج عينة الاختبار.

    لكن الأطباء أكدوا من خلال تغريدات واتصالات مع الصحيفة إلى أن زميلهم التحق بالدوام صباح الخميس الماضي والتزم بالعمل حتى ساعة متأخرة من الليل.

    وفي صباح يوم الجمعة الماضي، أكدت نتائج التحاليل إصابة الطبيب بفيروس كورونا المستجد، لتتم بعدها إجراءات التحقق من المخالطين له في المستشفى.

    ونوه الأطباء إلى أن أي ذريعة تقدم حول إجبار زميلهم العمل يدحضها عدم انقضاء مدة الحجر المحددة بـ 14 يوما بغض النظر عن سلبية أو إيجابية عينة الفحص.
    واعتبر الأطباء أن الإدارة استعجلت بالطلب من الطبيب الالتحاق بالعمل رغم معرفتهم المسبقة بمخالطته لإصابة سابقة بفيروس كورونا بحكم طبيعة عمله كطبيب جراحة مقيم.

    وبدوره أكد مدير المستشفى الدكتور محمد بني ياسين، أنه سليتزم الصمت اتباعا لقرار وزير الصحة بمنع الكوادر من التصريح للإعلام، لكن أشار إلى أنه لديه أقوال كثيرة سيتم الإفصاح عنها بشفافية ودون تردد، من الناحية الإدارية، بحسب الموقع.

    ومن جهة أخرى أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد الجابر أن الوزارة ستحقق من حادثة إجبار الطبيب المصاب بالكورونا في المستشفى على الدوام وفي حال ثبوت ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.، بحسب الوقع.

    انظر أيضا:

    الرئاسة الفلسطينية: التنسيق مع الأردن مستمر على أعلى المستويات
    ملك الأردن يحذر إسرائيل بسبب الضم... ما الأوراق التي تملكها عمان للضغط على تل أبيب؟
    محلل سياسي: الأردن لن يكون آمنا إلا بوجود دولة فلسطينية مستقلة
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, مستشفى, الأردن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رسم غرافيتي لدعم الأطباء في مكافحة المرض الفيروس كوفيد -19، الذي يسببه فيروس كورونا، للفنانين ميخائيل وسيرغي يروفيف على أحد منازل مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو
    "شكرا لكم"...غرافيتي من القلب للممرضين في موسكو
    ترامب يهدد بقطع العلاقات مع الصين
    ترامب يهدد بقطع العلاقات نهائيا مع الصين
    الأرقام المتوقعة للركود الاقتصادي العالمى بعد كورونا
    الأرقام المتوقعة للركود الاقتصادي العالمي بعد كورونا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك