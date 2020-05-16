تصل لـ 300 قرية بـ 16 محافظة... "تحيا مصر" يطلق أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية

شهد مراسم الإطلاق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على "فيسبوك".

ولفت البيان إلى أنه تم عرض فيلم تسجيلي حول تفاصيل المرحلة الثالثة من المبادرة، التي يعتبرها الصندوق أكبر قافلة إنسانية في تاريخه، ويتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي و20 مؤسسة مجتمع مدني وطنية، مشيرا إلى أنها تستهدف الوصول إلى 300 قرية من القرى الأولى بالرعاية وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في 16 محافظة، هي: أسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، والفيوم، ومطروح، والأقصر، والغربية، والقليوبية، والوادي الجديد، والشرقية، والدقهلية، والجيزة.

ويعتمد عمل القافلة الإنسانية على محورين، الأول يتضمن توزيع مساعدات غذائية وملابس، تتضمن 300 ألف كرتونة مواد غذائية، بإجمالي 3 آلاف طن مواد غذائية، و 130 طن دواجن، و100 طن خضراوات، و300 ألف قطعة حلوى للأطفال، و100 ألف قطعة ملابس جديدة، أما المحور الثاني فيستهدف ضخ المستلزمات الطبية لدعم 26 مستشفى حميات وصدر في 23 محافظة.

وسيتم توجيه القافلة إلى المستودعات الطبية الخاصة بوزارة الصحة والسكان، وتتضمن المستلزمات الطبية 20 بوابة تعقيم، و10 آلاف عبوة تعقيم، وألف كاشف طبي، و50 ألف كمامة طبية.

وترتكز مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة" على محوري عمل هما "دعم القطاع الطبي في مواجهة الفيروس"، وثانيا "دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة"، وخصص لها صندوق تحيا مصر حساب رقم ( 037037 مواجهة الكوارث والأزمات) لاستقبال المساهمات والتبرعات من داخل وخارج مصر لدعم أنشطة المبادرة.