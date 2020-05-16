الرئيس الجزائري يقرر الإبقاء على تدابير مواجهة "كورونا" حتى عيد الفطر

قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، الإبقاء على تدابير مواجهة تفشي فيروس "كورونا" لنهاية شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وقالت الرئاسة الجزائرية، إن "تبون، أمر أعضاء المجلس الأعلى للأمن، بالشروع في العمل بدءا من الآن على إعداد مخطط عمل لمرحلة ما بعد فيروس كورونا يراعي مختلف الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية"، وذلك حسب قناة "النهار" الجزائرية.

وأكد الرئيس الجزائري، الإبقاء على تدابير مواجهة تفشي فيروس "كورونا" لنهاية شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، داعيا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية وضرورة الحفاظ على درجة عالية من اليقظة بهدف ضمان أمن الجميع.

وسجلت الجزائر، اليوم السبت، 192 إصابة جديدة مؤكدة، و6 وفيات، بفيروس كورونا كما تم تسجيل 138 حالة شفاء بالجائحة، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا.