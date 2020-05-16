الأردن يعلق على تحذير الملك من "الصدام الكبير" مع إسرائيل

أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، "أن مكونات النسيج الاجتماعي في المملكة، تقف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني دعما ومساندة لخطوات جلالته ومواقفه وجهوده المتعلقة بعملية السلام والحفاظ على الثوابت الوطنية الاردنية العليا".

وقال الفايز، إن "تصريحات جلالة الملك لمجلة "ديرشبيغل" الألمانية أمس والمتعلقة بعملية السلام إنما تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لإيجاد الحل العادل للقضية الفسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس".

— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) May 16, 2020

وبين أن "جلالة الملك بتصريحاته يؤكد للعالم بأسره الموقف الأردني الثابت تجاه أي عملية تسوية للسلام في المنطقة، المتمثل برفض حل الدولة الواحدة، كما ترفضه الجامعة العربية، وكذلك رفض قيام إسرائيل باية محاولة لضم مستوطنات الضفة الغربية وأراضي غور الأردن وشمال البحر الميت، فهو أمر مرفوض ويرفضه المجتمع الدولي الحر، مثلما يرفض الأردن أية خطوة اسرائيلية تهدد أمنه وتتجاوز على الثوابت الوطنية الفلسطينية لأن من شأن هكذا خطوة أن تؤجج الصراع".

واضاف المسول الأردني أن "سياسة القلعة التي تنتهجها إسرائيل لن توفر لها الامن والاستقرار، فأمنها واستقرارها مرتبط بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة والمتصلة بعاصمتها القدس الشريف، وايجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية القائم على اساس حل الدولتين وقرارات الشرعية ذات الصلة".

— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) May 16, 2020

وقال إن "جلالة الملك محب للسلام ويسعى إليه بقوة باعتباره الطريق الوحيد الذي يحقق لشعوب المنطقة الأمن والاستقرار ويوفر لها الرخاء وينهي دوامة العنف والصراع فيها".