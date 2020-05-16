الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية على الحدود التونسية

أعلن الجيش الليبي، اليوم، السبت، إسقاط طائرة مسيرة تركية في محيط قاعدة الوطية الاستراتيجية غرب العاصمة طرابلس، على الحدود التونسية.

وقالت "شعبة الإعلام الحربي" التابع للجيش الليبي، إن "منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية تستهدف طائرة تركية مسيرة من طراز Anka-S والتي يطلق عليها اسم "العنقاء" وتقوم بإسقاطها في ضواحي قاعدة عقبة بن نافع - قاعدة الوطية الجوية".

وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، قال في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، إن القوات التركية موجودة على الأرض في ليبيا وإنه تم قتل الكثير من الضباط والجنود الأتراك في العاصمة الليبية طربلس".

فيما نفى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، سقوط قتلى في صفوف القوات التركية في ليبيا، وقال إن "القوات المسلحة التركية ستواصل القيام بما يجب القيام به في ليبيا، في إطار دعم الشرعية".