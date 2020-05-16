السعودية تعلن إطلاق "دوري جود" بمشاركة الأندية الرياضية وجماهيرها

أعلن وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالتعاون مع وزارة الإسكان، اليوم، السبت، إطلاق دوري جود بمشاركة الأندية الرياضية وجماهيرها.

وقال الأمير عبدالعزيز الفيصل، خلال مقطع مصور له نشر عبر حساب وزارة الرياضة على موقع "تويتر": "يسرني أن أعلن وبالتعاون مع وزارة الإسكان، عن إطلاق دوري جود بمشاركة الأندية الرياضية وجماهيرها وكل الرياضيين وذلك حرصاً منا في هذا الشهر الفضيل على المشاركة المجتمعية من خلال تأمين عدد من الوحدات السكنية للأسر المحتاجة عبر منصة جود الإسكان".

— وزارة الرياضة (@gsaksa) May 16, 2020

كما غرد الفصيل عبر حسابه على "تويتر": "توقف التنافس في الملاعب، لكن العطاء والتنافس في فعل الخير لم يتوقف من خلال هذه الحملة، وبالتعاون مع وزارة الإسكان نتطلع لمشاركة الجميع".

— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) May 16, 2020

كما وجه حساب وزارة الإسكان السعودية، الشكر للأمير عبدالعزيز الفيصل، قائلاً: "كل الشكر لسمو وزير الرياضة وفريق عمله، ولرؤساء الأندية وللجماهير الرياضية على مبادراتهم الدائمة في جانب المسؤولية الاجتماعي". وتابع: "ويسعدنا اليوم المشاركة بإطلاق حملة دوري جود لنتشارك بتمكين العديد من الأسر من الحصول على مساكنها بفضل الله ثم بدعم ومساهمة الجميع".

— وزارة الإسكان (@SaudiHousing) May 16, 2020

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين حددت موعدا مبدئيا لعودة النشاط الكروي في المملكة. ونشرت إدارة الرابطة بيانا رسميا، عبر تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أوضحت من خلاله الرابطة أنها بحثت الآلية المناسبة حيال مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأفضل الحلول المتاحة والمتوفقة مع الظروف الحالية، والتي من أهمها تحديد الـ20 من أغسطس/آب المقبل موعدا أوليا لعودة الدوري.