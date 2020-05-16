معارك عنيفة بين "الحوثيين" والجيش اليمني.. والتحالف يشن غارات

أعلن الجيش اليمني، اليوم، السبت، تحقيق قواته تقدماً ميدانياً في مواجهات مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وذكر المتحدث باسم محور تعز نائب ركن محور تعز في الجيش اليمني، العقيد عبدالباسط البحر في بيان على صفحته في "فيس بوك"، أن "الحوثيين نفذوا هجوماً في الجبهة الغربية لمدينة تعز، اندلعت على أثره مواجهات تركزت في محيط جبل الهان ووادي حنش ومدرات".

وأضاف أن "الحوثيين شنوا قصفاً مكثفاً بقذائف المدفعية الثقيلة وبالدبابات والعربات والرشاشات الثقيلة".

وأكد "تمكن الجيش من التصدي لهجوم الحوثيين وكسره، وتنفيذ هجوم مضاد لإسكات مصادر نيرانهم وتأمين المنطقة"، مشيراً إلى "تحقيق الجيش تقدماً ملحوظاً، سيتم الإعلان عنها لاحقاً".

ووفقاً للمتحدث العسكري، "سقط في صفوف الحوثيين أكثر من 6 قتلى و10 جرحى، وتدمير معدات عسكرية، في حين قُتل جنديان وأصيب 3 آخرون من الجيش".

من جانبها، اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) التحالف العربي بشن غارات مكثفة على ثلاث محافظات.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن طيران التحالف نفذ 11 غارة على محافظة البيضاء وسط اليمن، توزعت بـ 8 غارات على منطقة قانية شمال البيضاء، و3 أخرى على مديرية السوادية شمال غربي البيضاء.

وأشارت إلى تعرض محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، إلى 6 غارات جوية على مديرية خب والشعف أكبر مديريات المحافظة.

إلى ذلك، قصف طيران التحالف، محافظة مارب شمال شرقي اليمن، بغارتين استهدفتا مديرية مجزر شمال غربي مارب، حسب "المسيرة".