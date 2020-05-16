اليمن... الإرياني يحذر المجلس الانتقالي من نهب الإيرادات العامة

حمَل وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم، السبت، المجلس الانتقالي الجنوبي، مسؤولية التبعات المترتبة على إعلانه الإدارة الذاتية للعاصمة المؤقتة عدن وبعض محافظات الجنوب، واستحواذه على الإيرادات العامة في تلك المناطق، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

القاهرة- سبوتنيك. وقال الإرياني في تغريدتين على حسابه بموقع "تويتر": "نحذر من تبعات استمرار انقلاب المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة (عدن) وتعطيل الأجهزة الحكومية ونهب الإيرادات العامة، على قدرة الحكومة والبنك المركزي اليمني تسليم رواتب الموظفين والمتقاعدين (المدنيين، والعسكريين)، ومواجهة التزاماتها تجاه كافة المواطنين".

١-نحذر من تبعات استمرار انقلاب المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة "عدن" وتعطيل الاجهزة الحكومية ونهب الإيرادات العامة، على قدرة الحكومة والبنك المركزي اليمني تسليم رواتب الموظفين والمتقاعدين "المدنيين، والعسكريين" ومواجهة التزاماتها تجاه كافة المواطنين — معمر الإرياني (@ERYANIM) May 16, 2020

وأضاف: "نحمل المجلس الانتقالي المسئولية الكاملة عن هذه النتائج وتأثيراتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني والحالة المعيشية للمواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا، وعدد من الأوبئة والأمراض القاتلة في عدد من المحافظات، وتدهور الأنظمة الصحية وتردي الخدمات جراء عرقلتها قيام الحكومة بمهامها الدستورية".

٢-نحمل المجلس الانتقالي المسئولية الكاملة عن هذه النتائج وتأثيراتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني والحالة المعيشية للمواطنين في ظل تفشي فيروس #كورونا وعدد من الاوبئة والامراض القاتلة في عدد من المحافظات وتدهور الأنظمة الصحية وتردي الخدمات جراء عرقلتها قيام الحكومة بمهامها الدستورية — معمر الإرياني (@ERYANIM) May 16, 2020

وأعلن المجلس الانتقالي، في 25 أبريل/نيسان الماضي، الإدارة الذاتية للعاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية التي يسيطر عليها، وكلف لجان رقابة من عناصره على أداء المؤسسات والمرافق العامة فيها، والإشراف على إيرادات المكاتب الحكومية في تلك المناطق وتحويلها إلى حساب خاص به تمهيدا لإنفاقها في تسيير أعمالها، بعيدا عن أي دور للحكومة الشرعية.