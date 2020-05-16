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    السيسي ومصطفى مدبولي

    إعلام: الحكومة المصرية تعلن قرارات مواجهة "كورونا" خلال عيد الفطر

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (53)
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    تعلن الحكومة المصرية غدا الأحد، الإجراءات التى سيتم اتخاذها خلال عيد الفطر، فى ضوء جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

    وقالت وسائل إعلام مصرية، إن لجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بمجلس الوزراء، ستحدد غدا الأحد مصير صلاة عيد الفطر، بما يفيد مصلحة المواطن ووفق الاجراءات الاحترازية والصحية المتبعة وفى ضوء جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها الإجراءات التى سيتم اتباعها خلال امتحانات الثانوية العامة وخطة التعايش مع فيروس كورونا".

    وكانت الحكومة المصرية، اعتمدت عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية والتى تم البدء بها من 15 مايو/ آيار الجاري، بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

    وسجلت مصر، اليوم السبت، 491 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد و20 حالة وفاة حدثت في الساعات الـ24 الأخيرة. وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، خروج 151 من مصابي فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (53)

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    الكلمات الدلالية:
    عيد الفطر المبارك, فيروس كورونا, مجلس الوزراء المصري, الحكومة المصرية
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