الحوثي يدعو إلى الضغط على التحالف لإدخال المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا

اتهم القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثيين، محمد علي الحوثي، اليوم الأحد، مجددا التحالف العربي، بإعاقة دخول المستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض "كوفيد 19"، داعيا دولا وصفها بـ"الحرة"، إلى الضغط من أجل إدخالها.

وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، ورئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، في تغريدة على "تويتر": "ندعو الدول الحرة للضغط على العدوان لفك الحصار وإدخال المستلزمات والفحوصات، بدلا من البحث عن الأعداد (الإصابات بفيروس كورونا)".

واعتبر أن "التغلب أولا وأخيرا على أي مرض أو فيروس يبدأ من الشخص نفسه ونسبة التزام الإنسان بالإجراءات وتطبيقها، وكذلك المجتمع باستشعار الخطر والتعامل بجدية وقد دعونا لذلك ولا زلنا وأكدناه".

ندعوا الدول الحرة للضغط على العدوان لفك الحصار

وإدخال المستلزمات والفحوصات

بدلا من البحث عن الاعداد.

والتغلب أولاوأخيرا على أي مرض أو فيروس يبدأمن الشخص نفسه ونسبةالتزام الإنسان بالإجراءات وتطبيقهاوكذلك المجتمع بإستشعار الخطر والتعامل بجديةوقددعونالذلك ولا زلناوأكدناه كمابالفيديو pic.twitter.com/QXctTM0ZnE — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 16, 2020

يبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" 126 حالة بينها 20 وفاة.

وتتوزع الإصابات بـ "كورونا" في اليمن (بمناطق سيطرة الحكومة) بـ 71 حالة في عدن بينها 5 وفيات، و21 حالة في محافظة حضرموت (شرق) بينها 4 وفيات وحالة تعافي، و19 أخرى في محافظة لحج (جنوب) بينها 7 حالات وفاة، و4 حالات في محافظة تعز (جنوب غربي) بينها وفاة واحدة، و4 حالات في العاصمة صنعاء بينها حالتا تعافي وحالة وفاة، و3 حالات في محافظة الضالع، و4 حالات في كل من محافظات مارب وأبين والمهرة وشبوة.