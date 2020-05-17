الصحة المصرية تعلق على أنباء "الحظر الشامل" حتى ثالث أيام العيد

كشفت وزارة الصحة المصرية حقيقة الأخبار المتداولة والمنسوبة إلى وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، بشأن بدء تطبيق حظر التجوال الشامل بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، إن التصريح المنسوب للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعدد من وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي عن بدء تطبيق حظر التجوال الشامل بداية من يوم الثلاثاء المقبل وحتى ثالث أيام عيد الفطر "مفبرك". مؤكدا أن هذا التصريح عارٍ تمام من الصحة.

وأوضح مجاهد، أن مثل هذه القرارات تتخذها الحكومة بعد دراسة الموقف لما فيه صالح المواطن المصري. مؤكدا أن وزارة الصحة ليست الجهة المنوطة بالإعلان عن مثل هذه القرارات.

وناشد مجاهد كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر أي معلومات أو أخبار إلا بعد الرجوع للمصادر الرسمية.

وشدد المتحدث الرسمي للصحة المصرية، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بنشر أخبار غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام، خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

كانت وسائل إعلام مصرية نقلت خبرا عن أن وزيرة الصحة والسكان أعلنت أنه سيتم بدء تطبيق حظر التجوال الشامل بداية من الثلاثاء وحتى ثالث أيام العيد، قبل أن تقوم بحذفها بعد ذلك، فيما تداول الخبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت مصر أعلنت أمس السبت تسجيل 491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المصابين منذ بداية التفشي إلى 11719 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 612 بعد تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، بينما ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة.