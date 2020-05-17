سوريا... فرار عدد من إرهابيي "داعش" من سجن الهول بريف الحسكة

كشفت مصادر سورية، أن عددا من إرهابيي تنظيم "داعش" فروا اليوم الأحد، من سجن الهول بريف الحسكة الشرقي، الذي تسيطر عليه مجموعات "قسد" المدعومة أمريكيا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصادر قولها، إن 7 إرهابيين من تنظيم " داعش " الإرهابي تمكنوا من الفرار من سجن الهول بريف الحسكة الشرقي الواقع تحت سيطرة مجموعات "قسد" المدعومة من القوات الأمريكية.

وأضافت المصادر أن مجموعات "قسد" أعلنت حالة الاستنفار بين صفوفها بحثا عن الإرهابيين الفارين في المنطقة.

يذكر أن عصيانا وفوضى وقعت في 3 مايو/أيار الجاري في سجن غويران بالحسكة الواقع تحت سيطرة مجموعات "قسد" والذي يضم قرابة 3000 من إرهابيي تنظيم "داعش" وترافق ذلك مع هروب عدد من السجناء من إرهابيي "داعش".

وتسيطر فصائل "قسد" على أجزاء كبيرة من منطقة الجزيرة السورية (شرق الفرات) وتدعمها القوات الأمريكية المتواجدة بشكل غير شرعي بجانب حقول النفط السورية.