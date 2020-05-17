"لم يلتزما بالحظر"... الجيش السوداني: أحد الجنود أطلق النار على مواطنين وقتلهما

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، أن أحد جنوده أطلق النار على مواطنين وقتلهما عند نقطة لمراقبة حظر التجول الصحي المفروض في الخرطوم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد عامر محمد الحسن في بيان، إنه "في إطار الانتشار لقواتنا حسب خطة التأمين بمدينة الخرطوم، عبرت ركشة (عربة توك توك) مسرعة بدون توقف، نقطة ارتكاز" لقوات الجيش.

وأضاف "نتيجة لعدم الانصياع لتعليمات التوقف، أطلق فرد طلقات نارية أدت لإصابة من كان بالركشة"، موضحا أنه تم نقل المصابَين إلى المستشفى "وفاضت روحهما".

وأوضح أن "الحادثة وقعت في (تقاطع منطقة أبو حمامة مع لفة القوز) في حي شعبي على بعد نحو 3 كيلومترات إلى الجنوب من وسط الخرطوم في تمام الساعة 21:00 (19:00 ت غ)، أمس السبت".

ووعد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفرد الذي تم التحفظ عليه، داعيا في الوقت نفسه المواطنين إلى "التقيد بتوجيهات الجهات الأمنية والصحية الخاصة بالحظر الصحي ومنع التجول".

وتفرض السلطات السودانية منذ الـ 16 من أبريل/نيسان الماضي حظرا شاملا للتجول في الخرطوم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت في السودان منذ منتصف مارس/آذار حتى السبت 2289، إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 97 وفاة.