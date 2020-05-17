كورونا يتسبب بازدهار بعض القطاعات في الإمارات

أدى كورونا إلى انهيار بعض مجالات العمل وإحداث أزمة اقتصادية، فيما كان له آثار إيجابية على مجالات أخرى في الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت شبكة "سي إن إن" إحصائيات ازدهار بعض القطاعات وازدياد الطلب على بعض المهارات والوظائف الضرورية لمواجهة أزمة كورونا وتخطّي العواقب المترتبة عليها.

فازدهر مجال الإنترنت بعد أن لجأ معظم أصحاب العمل والمهنيين في الدولة لاستخدام الشبكة العنكبوتية لأداء مهامهم اليومية .

بالمقابل استخدمت معظم الشركات وسائل الاتصال المتعددة مع موظفيها وعملائها، خاصة عبر الهاتف، وقد شهد عدد الوظائف المُعلنة في قطاع الاتصالات عن بُعد زيادة بنسبة 46%.

وشهد قطاع الخدمات اللوجستية والتوزيع زيادة بنسبة 35% خلال الفترة الحالية نتيجة لتزايد عمليات نقل وتوزيع السلع والبضائع الضرورية.

وازداد بالمقابل الطلب على وظائف التمريض وهندسة البرمجيات والمبيعات عبر الهاتف.