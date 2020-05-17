مصر... بيان رسمي من الأزهر بشأن صلاة العيد

أصدرت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر برئاسة شيخ الأزهر، دكتور أحمد الطيب، اليوم الأحد 17 مايو/أيار، بيانا رسميا بشأن صلاة عيد الفطر.

وقالت الهيئة في بيانها الذي نقلته صحيفة "اليوم السابع"، إنه يمكن في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت والمنازل.

وتابعت قائلة "يمكن صلاة العيد في البيوت، نظرا لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء، ويجوز أيضا أن يُصليها الرجل جماعة بأهل بيته، كما يجوز أن يُؤدِّيها المسلم منفردًا، انطلاقا من أن أعظم مقاصد شريعة الاسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار".

وتابع الأزهر قائلا "لا تشترط الخطبة لصلاة العيد، فإن صلى الرجل بأهل بيته فيقتصر على الصلاة دون الخطبة".

وأوضح أنه يمكن أن يصلى المسلم صلاة العيد منفردًا أو جماعة بأهله في بيته، فإنه يصليها ركعتين وبالتكبيرات الزوائد، وعدد التكبيرات الزوائد 7 في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، و5 في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية".

وأشار الأزهر إلى أن وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، يبدأ من بعد شروق الشمس بثلث ساعة ويمتد إلى قبيل أذان الظهر بثلث ساعة، فإن دخل وقت الظهر فلا تصلى؛ لأن وقتها قد فات.