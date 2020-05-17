نائب عرافي يطالب بغلق سفارات الاتحاد الأوروبي بعد رفع علم المثليين

دعا النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، الأحد، الحكومة بغلق سفارات الاتحاد الأوروبي في العاصمة بغداد بسبب "أفعالها الشاذة" بحسب وصفه.

وقال سالم في بيان، اليوم الأحد إن "التصرف الشاذ واللا أخلاقي يعبر عن السلوك المشين والشذوذ تجاه الشعوب الإسلامية واتجاه الأعراف والتقاليد المحترمة"، وفق موقع"السومرية".

وأضاف أن "بعثة الاتحاد الأوروربي وهذه السفارات التي لم تراع دين وأخلاق وعادات وأعراف المجتمع العراقي ردّ فعلها أكبر من صفحة داعش السوداء وهو مسخ للقيم للأخلاق والعادات".

وأوضح سالم، أنه "لا بد Hن يكون هناك موقفا حازما من الحكومة بغلق هذه السفارات وعدم السماح لمثل هذه الأفعال الشاذة التي تنافي الاعراف والتقاليد التي تربى عليها المجتمع العراقي والدين".

يأتي هذا التصريح بعد أن رفعت بعثة الاتحاد الأوربي في العراق، اليوم الأحد، علم المثليين وبشكل رسمي داخل الأراضي العراقي، وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.