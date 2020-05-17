وكالة: طيران الإمارات تخطط للاستغناء عن نحو 30 ألف وظيفة

قالت "بلومبرغ نيوز" نقلا عن "أشخاص مطلعين على الأمر" إن مجموعة الإمارات تخطط للاستغناء عن نحو 30 ألف وظيفة لتقليص التكاليف في ظل جائحة فيروس كورونا، لتخفض بذلك عدد موظفيها بنحو 30 في المئة من أكثر من 105 آلاف موظف لديها في نهاية مارس/ آذار.

وحسب "رويترز" أضاف التقرير أن الشركة تدرس أيضا تسريع التقاعد المزمع لأسطولها من طائرات إيه 380.

وأعلنت طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الرحلات الجوية طويلة المدى في العالم، أنها ستستدين لتجاوز أزمة وباء فيروس كورونا المستجد التي سحقت الطلب العالمي على السفر، محذرة من أن تعافي الطلب لن يحدث قبل 18 شهرا على الأقل.

وقالت شركة الطيران المملوكة للحكومة، والتي أعلنت الأحد 10 مايو/ أيار الجاري، ارتفاع أرباحها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار 21 في المئة، إنها ستطرق أبواب البنوك للحصول على قروض خلال الربع الأول من سنتها المالية لتخفيف تأثير انتشار الفيروس.

ولم تذكر طيران الإمارات كم تتوقع أن تجمع، وأوقفت شركة الطيران رحلات الركاب المنتظمة في مارس/ آذار بسبب جائحة فيروس كورونا وحصلت على وعد بتلقي مساعدة مالية من إمارة دبي المالكة لها.

وقال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تقرير المجموعة السنوي الصادر اليوم إنه واثق في أن طيران الإمارات ستخرج من الأزمة قوية وشركة عالمية رائدة في الملاحة الجوية، ولم تكن هناك إشارة واضحة للمساعدة الحكومية التي وعد بها ولي عهد دبي.