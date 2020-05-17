طائرة أمريكية تحرق 200 دونم من حقول القمح في ريف الحسكة السورية

قامت طائرة أمريكية بحرق أكثر من 200 دونم من حقول القمح عبر رميها عددا من البالونات الحرارية فوق الأراضي الزراعية بريف مدينة الحسكة.

ونقلت وكالة "سانا" للأنباء أن "طائرة حوامة أمريكية من نوع (أباتشي) قامت صباح اليوم الأحد، برمي عدد من البالونات الحرارية أثناء طيرانها على مسافة قريبة من الأرض ما تسبب باحتراق أكثر من 200 دونم من حقول القمح في قرية عدلة بريف مدينة الحسكة".

وبحسب الوكالة فإن الطائرات حلقت على ارتفاع منخفض من منازل الأهالي "بطريقة استفزازية سببت الخوف للسكان".

وتأتي هذه التطورات وسط تزايد وصول التعزيزات العسكرية واللوجستية للجيش الأمريكي إلى قواعده غير الشرعية في محافظتي الحسكة ودير الزور.