وكالة: رئيس الوزراء العراقي يعطي توجيها إلى وزارة الداخلية

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، وزارة الداخلية باستخدام كل إمكاناتها للكشف عن المختطفين والمغيبين، مشددا على أن الجريمة والفساد والتدخل السياسي كلها تحديات تواجه الدولة وهيبتها.
وقالت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان لها، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد خلال زيارته وزارة الداخلية، ظهر اليوم الأحد، على ضرورة أن يتركز عمل الوزارة على خدمة المواطنين وحفظ كرامتهم وترسيخ القانون وحكم العدالة، وبناء مؤسسة مهنية تعيد للدولة هيبتها وتحارب الفساد دون محاباة لأحد".
ووجه الكاظمي، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بحضور وزير الداخلية عثمان الغانمي، "بضرورة استخدام كل امكانات الوزارة للكشف عن مصير المختطفين والمغيبين"، مشيرا إلى أن "الداخلية وزارة كبيرة ومن غير المعقول أن يتعرض المواطنون للخطف والإختفاء بدون رادع".
وتابع: "عليكم متابعة هذه القضايا وحسمها"، مشيرا إلى أن "هناك عصابات إجرامية تتحرك عبر غطاء غير شرعي، وتمارس نشاطاتها اعتمادا على تخويف الناس، وأن الموقف الحازم من الأجهزة الأمنية سيكون كفيلا بوضع حد سريع لذلك، وكلنا ثقة بقدرة قواتنا".
وخاطب رئيس مجلس الوزراء ضباط وزارة الداخلية بقوله "لا تخشوا من أي جهة تدعي الانتماء السياسي، تحركوا ضد عصابات الخطف والجريمة المنظمة، وابذلوا المزيد من الجهد للحد من انتشار المخدرات، فضلاً عن محاربة الفساد والترهل والتدخلات السياسية"، مشددا على "أن الجريمة والفساد والتدخل السياسي كلها تحديات تواجه الدولة وهيبتها، وأن الحكومة عازمة على التصدي لها كأولوية".
وأكد الكاظمي على "ضرورة التعاطي مع الاحتجاجات بروح مختلفة على أساس احترام القوانين وقيم حقوق الانسان، وحماية كرامة المواطن العراقي"، لافتا الى ان "الضابط الذي يؤدي واجبه بكفاءة ومهنية سوف يكرّم، أما المقصر والمعتدي، فالعقوبة بإنتظاره". كما شدد أنه "سيكون كالسيف مع من يتجاوز على المواطن".
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