العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا حتى الآن

سجل العراق، اليوم الأحد، 17 أيار/مايو، أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ تفشيه في المدن العراقية، حتى الآن، بواقع 144 إصابة ليرتفع المجموع الكلي، إلى 3404، وأكثر من 120 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن مختبراتها سجلت لهذا اليوم، 144 إصابة في البلاد، بينها 105 في العاصمة بغداد.

وأكدت الصحة، فحص (3107) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (149701).

وبينت الصحة، أن الإصابات المسجلة موزعة كالآتي : في جانب الرصافة من بغداد، تم تسجيل 66 إصابة، فيما سجل الكرخ، 22 إصابة، ومدينة الطب 17 إصابة.

وبعد بغداد، تعد محافظة كربلاء وسط البلاد، الثانية بعدد الإصابات المسجلة لهذا اليوم، بواقع 16 إصابة، ثم 9 إصابات في واسط، و7 في السليمانية التابعة لإقليم كردستان، و4 في البصرة، و3 في المثنى.

وأفادت الصحة، بتسجيل، 92 حالة شفاء توزعت بواقع : 10 حالات في بغداد/ الرصافة، و49 في الكرخ، و5 في مدينة الطب، وأيضا ً 10 حالات شفاء البصرة، و9 في المثنى، و4 في كل من بابل، وأربيل مركز إقليم كردستان، وحالة واحدة في ذي قار جنوبي البلاد. وكشفت الصحة، عن حالتي وفاة إثر الفيروس، الأولى في مدينة الطب، وسط بغداد، والثانية في محافظة ديالى، شرقي العراق.

واختتمت وزارة الصحة، والبيئة، مشيرة إلى أن المجموع الكلي للإصابات بفيروس كورونا، وصل إلى 3404 إصابة، وحالات الشفاء 2218 حالة، فيما بلغ عدد الراقدين الكلي 1063 مصابا، أما الوفيات ارتفعت إلى 123 حالة.

واتبعت خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة العراقية، قرارات عديدة على رأسها تقليص ساعات التجوال من الخامسة صباحا، وحتى الخامسة عصرا ً، مع تنفيذ حملات اعتقال ضد المخالفين للحظر، مع فرض غرامات مالية للحد من المستهينين بجائحة كورونا المستجد – كوفيد 19.