مصر تعلن تسجيل أعلى معدل يومي بإصابات "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية، بـ510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها، لافتة إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة المصرية، أن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 3742 حالة، من ضمنهم الـ 3172 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وذكر مجاهد، أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 630 حالة وفاة".

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في وقت سابق اليوم، غلق المولات والشواطئ والمتنزهات من أول أيام العيد حتى الجمعة 29 مايو /أيار.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي، إن "التجمعات المتوقعة في عيد الفطر ستكون فرصة كبيرة لانتشار فيروس كورونا"، مضيفا أنه "سيتم غلق كل المحال التجارية والمولات والمطاعم والشواطئ والمتنزهات، اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق أول أيام عيد الفطر وحتى الجمعة 29 مايو". وتابع "كما تقرر إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي في نفس الفترة".