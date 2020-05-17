أول تعليق من العراق على رفع علم المثلية في بغداد

أدانت الخارجية العراقية رفع علم المثلية من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثات أجنبية أخرى في بغداد بصفته خرقا للقيم والأعراف الاجتماعية والدينية.

بغداد - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، في بيان إنها:

"تشجب قيام بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثات أجنبية أخرى عاملة في العراق برفع علم المثلية في مقراتها ببغداد، لما يمثله من مساس بالمبادئ والقِيَم الأخلاقية السامية التي تحترمها الديانات السماوية كافة، فضلاً عن تنافيه مع القيم والأخلاق والأعراف الاجتماعيّة لبلدنا العزيز، واستفزازه للمشاعر والمعاني الدينية المقدسة".

وأضافت "في هذه المناسبة، نذكر كافة البعثات العاملة في العراق بلزوم التقيد بالقوانين المرعيّة في البلاد، ورعاية الأعراف الدبلوماسية والقِيَم السائدة في المُجتمَع العراقيّ".