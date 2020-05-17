في الكويت وقطر... غرامة كبيرة أو السجن لمن يخرج من منزله دون كمامة

كشفت الدوحة والكويت، اليوم، الأحد، عن فرض عقوبات بالسجن أو غرمة بقيمة آلاف الدولارات، لمن يتجاهل ارتداء الكمامات، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

قالت وزارة الصحة الكويتية إن أي شخص يخالف هذا التوجيه يواجه السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، فيما قال التلفزيون الرسمي القطري إن العقوبة القصوى هناك ستصل للسجن ثلاث سنوات.

وبحسب وكالة "رويترز"، تبلغ أقصى غرامة للمخالفين في الكويت خمسة آلاف دينار(16200 دولار) وفي قطر 200 ألف ريال (55 ألف دولار).

وسجلت دول الخليج العربي الست، أكثر 137 ألف إصابة بفيروس كورونا و693 حالة وفاة. وتأتي السعودية في المرتبة الأولى بـ54 ألف إصابة، تليها قطر بـ32 ألف إصابة، ثم الإمارات بـ23 ألف إصابة.