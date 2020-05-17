مقتدى الصدر يعلق على رفع علم المثليين في العاصمة بغداد

علق زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأحد، على رفع علم المثليين في العاصمة بغداد.

وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إنه حذر من هذه الأفعال في وقت سابق، مشيرا إلى أنه ينتظر لما ستقوم به الحكومة العراقية إزاء التعدي الصارخ على قوانين العراق وأعرافه وأديانه، مطالبا إياها برد حازم.

ودعا، البرلمان للعمل الحثيث على معاقبة الفاعلين والسعي لاعتذارهم بأسرع وقت ممكن، والحيلولة دون قيام ذلك مجددا، موجها بتوجيه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي في بغداد بشكل فوري. ودعا لمعاقبة الفاعلين ومطالبتهم بالاعتذار حتى لا يتكرر الامر.

​وأدانت الخارجية العراقية رفع علم المثلية من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثات أجنبية أخرى في بغداد بصفته خرقا للقيم والأعراف الاجتماعية والدينية.

وشهد العراق، اليوم الأحد، لأول مرة في تاريخه، رفع العلم الخاص بمثليي الجنس، في وسط العاصمة بغداد، احتفالا باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، والتحول الجنسي.

ورفع علم المثليين، الذي يضم ألون قوس قزح، من قبل بعثة الاتحاد الأوربي في العراق، بشكل رسمي داخل الأراضي العراقية، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، الأمر الذي أثار موجة غضب سياسي، وشعبي.