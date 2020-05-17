سوريا... تدخل إسعافي حكومي عاجل لمواجهة ارتفاع الأسعار

أصدرت الحكومة السورية قرارات عاجلة وهامة تتعلق بتخفيض أسعار السلع ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي وربط المنتجين بالمستهلكين، وأهمها كان دعم قطاع الدواجن الذي شهد تراجعا وخسائر كبيرة في الأشهر الماضية.

وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزارء أن المجلس قرر اليوم:

"اتخاذ خطوات إسعافيه مباشرة لتسويق منتجات القطاع العام الصناعي بسعر التكلفة وبأقل من سعر السوق بنسبة 15 بالمائة".

وفيما يتعلق بدعم قطاع الدواجن وقطاع الإنتاج الزراعي قررت الحكومة:

"السماح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة والسماح للمؤسسة العام للأعلاف باستيراد الأعلاف وتوزيعها على المداجن ودراسة مشروع قانون لخفض الرسوم الجمركية لكسبة فول الصويا والذرة الصفراء بنسبة 50 بالمائة وإعفائها من بقية الرسوم والضرائب الأخرى ورفع خطة استيراد الجرارات الزراعية من ألف إلى خمسة آلاف وتقديمها للفلاحين بفائدة مدعومة".

وذكرت وكالة "سانا"، أن وزارة الصناعة قررت تقديم حسومات على أسعار كل منتجاتها خلال الأيام القادمة وحتى نهاية عطلة عيد الفطر السعيد وذلك في إطار سياسة التدخل الإيجابي في السوق المحلية لتوفير المواد والسلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكدت وزارة الصناعة أن مؤسساتها وشركاتها بما فيها الغذائية والنسيجية بدأت بتقديم حسومات على منتجاتها ما بين 10 و 15 بالمئة ضمن تنفيذ السياسة العامة للحكومة بالتدخل الإيجابي في السوق المحلية وتأمين وصول المنتج مباشرة إلى المستهلك ضمن إمكاناتها المتاحة.

وتشمل المواد التي ستباع بسعر الجملة منتجات شركات المؤسسة من الألبان والأجبان والسمن والزبدة والمعلبات والكونسروة والحلاوة والزعتر والبرغل والبصل والزيوت والمياه المعدنية والمتميزة بالجودة والمواصفات العالية.

من جهته أشار مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية الدكتور نضال عبد الفتاح إلى أن منتجات شركات المؤسسة متوافرة في عدد من الصالات التابعة للمؤسسة وبتخفيض على الأسعار ضمن الامكانات المتاحة.

بدوره كلف مجلس الوزراء اتحادات غرف الصناعة والحرفيين إقامة أسواق شعبية بغرض إيصال السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة و التوسع الأفقي بافتتاح الوحدات الإنتاجية (الصناعية - الحرفية - الأسرية – الريفية).

وشدد مجلس الوزراء على كافة الجهات العامة ضبط الانفاق العام وتفعيل استخدام المراسلات الإلكترونية بدلاً من الورقية وتشديد الرقابة على لجان الشراء وعقود الصيانة.

واعتمد المجلس خطة وزارة النفط لتأمين كميات المحروقات اللازمة لقطاعي الزراعة والصناعة.