صحيفة سعودية تكشف خطة عودة العمل بمستشفيات مكة

كشفت مصادر سعودية، اليوم، الأحد، عن خطة لإعادة العمل بشكل تدريجي في المستشفيات بمنطقة مكة المكرمة، واستئناف تقديمها للخدمات الطبية الطارئة، واستقبال حالات الحوادث والجراحات والباطنة.

ونقلت صحيفة "عاجل" عن المصادر قولها، إنه في إطار خطة مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19"، وبهدف تعزيز خدمة المرضى خلال هذه الجائحة تقرر تنفيذ إجراءين.

أول إجراء هو، استقبال جميع المستشفيات وتعاملها مع حالات كورونا ابتداءً من تاريخه، والثاني، هو استئناف تقديم الخدمات الطبية للحالات الطارئة والخدمات السريرية في المستشفيات.

وأوضحت الصحيفة أن الإجراء الثاني سيتم على نحو محدد، وهو استقبال مستشفى النور التخصصي جميع حالات الحوادث والجراحات اعتبارًا من اليوم الأحد، واستقبال جميع حالات الباطنة بتخصصها المختلفة اعتبارًا من يوم الأربعاء٢٠ مايو/ أيار.

فيما يستقبل مستشفى الملك عبد العزيز جميع الحالات الباطنة بتخصصاتها المختلفة اعتبارًا من يوم الجمعة ١٥ مايو/ أيار.

كما سيتم اعتماد آلية إحالة الحالات الطبية بين مستشفيات المنطقة، في حال كان التخصص غير متوفر في المستشفى، وإذا كانت القدرة الاستيعابية للمرضى مشغولة بالكامل.