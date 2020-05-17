تسجيل
21:27 GMT17 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرتدي كمامة وإلى جواره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي - مصر - كورونا

    "أجازة العيد 5 أيام"... مصر تكشف رسميا موعد التطبيق الإلزامي لـ"ارتداء الكمامة"

    © AFP 2020 / STRINGER
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (67)
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104512/54/1045125426_0:0:3280:1845_1200x675_80_0_0_a945e6eb2c3743353f65eb4912ffc428.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202005171045456649-%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF-5-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9/

    قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى بمجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، إن "التطبيق الإلزامى لارتداء الكمامة سيكون بداية من 30 مايو"، مضيفا أن "هناك عودة تدريجية للنوادى تعلن فى يونيو المقبل".

    وأضاف المتحدث الرسمى بمجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها "القاهرة الآن" المذاع على قناة "العربية الحدث"، أن "حركة الطيران ستعود وسيتم إعلان جدول زمنى"، مؤكدا أن الحظر الشامل به خسائر مؤكدة ومكاسبه محتملة".

    فيروس كورونا في مصر
    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
    مصر تعلن تسجيل أعلى معدل يومي بإصابات "كورونا"
    وتابع أن "وزارة الداخلية ستقوم بتنفيذ قرار حظر التجوال بشكل حاسم، وشواطئ القرى السياحية ستعامل معاملة الشواطئ العامة فى قرار الإغلاق، وقرار الحظر يتعلق بوسائل النقل العام القطارات والأتوبيسات والمترو، ولن يشمل الميكروباصات.

    كما قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستصدر قرارا غدا بشأن منح إجازة للعاملين من موظفي الدولة بخصوص قرارات اليوم، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها البلاد في عيد الفطر المبارك، موضحًا أن القرار سيكون بمنح إجازة.

    وأكد أن الإجازة ستكون لمدة 5 أيام تبدأ من يوم 22 مايو، وذلك لمنع الازدحام في فترات أيام عيد الفطر، وللوقاية من انتشار فيروس كورونا.

    وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في وقت سابق اليوم، غلق المولات والشواطئ والمتنزهات من أول أيام العيد حتى الجمعة 29 مايو /أيار. وقال إن "التجمعات المتوقعة في عيد الفطر ستكون فرصة كبيرة لانتشار فيروس كورونا"، مضيفا أنه "سيتم غلق كل المحال التجارية والمولات والمطاعم والشواطئ والمتنزهات، اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق أول أيام عيد الفطر وحتى الجمعة 29 مايو". وتابع "كما تقرر إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي في نفس الفترة".

    وأعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية، بـ510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها، لافتة إلى وفاة 18 حالة جديدة.

    وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة المصرية، أن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 3742 حالة، من ضمنهم الـ 3172 متعافيًا، مضيفا أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و630 حالة وفاة".

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (67)

    انظر أيضا:

    أنغام تطرح أغنية بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية لمواجهة كورونا... فيديو
    إعلام: الحكومة المصرية تعلن قرارات مواجهة "كورونا" خلال عيد الفطر
    حقيقة تحديد الحكومة المصرية موعد انتهاء جائحة كورونا في مصر والعالم
    كاتب مصري يكشف أن العالم بعد كورونا سيكون أقرب إلى "غابة" وأكثر ميلا للفردية
    مصر... الفنادق والمنتجعات السياحية تبدأ استقبال الزائرين تمهيدا للتعايش مع كورونا
    الكلمات الدلالية:
    الحكومة المصرية, فيروس كورونا, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رسم غرافيتي لدعم الأطباء في مكافحة المرض الفيروس كوفيد -19، الذي يسببه فيروس كورونا، للفنانين ميخائيل وسيرغي يروفيف على أحد منازل مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو
    "شكرا لكم"...غرافيتي من القلب للممرضين في موسكو
    ترامب يهدد بقطع العلاقات مع الصين
    ترامب يهدد بقطع العلاقات نهائيا مع الصين
    الأرقام المتوقعة للركود الاقتصادي العالمى بعد كورونا
    الأرقام المتوقعة للركود الاقتصادي العالمي بعد كورونا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك