التحالف العربي: الحوثيون ارتكبوا 3564 اختراقا لوقف إطلاق النار

اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأحد، جماعة "أنصار الله" الحوثيين بارتكاب 105 خروقات لوقف إطلاق النار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال التحالف العربي في بيان نقلته قناة "الإخبارية" السعودية، إن "الاختراقات الحوثية لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة بلغت 105.

وأضاف التحالف، أن الحوثيين ارتكبوا حتى الآن 3564 اختراقا لوقف إطلاق النار منذ بدء الهدنة.

التحالف: 105 اختراقات حوثية لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) May 17, 2020

وأشار التحالف إلى أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.

وشدد التحالف على أنه استمرار التزامه بوقف اطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

التحالف: 3564 اختراقا حوثيا لوقف إطلاق النار حتى الآن #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) May 17, 2020

كان التحالف العربي أعلن، في 24 أبريل/نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار المعلن من جانبه في التاسع من الشهر ذاته، لمدة شهر، تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، دعم جهود مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء "كوفيد 19".