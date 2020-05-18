وزير التعليم اللبناني للطلاب: صحتكم أولى

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المجذوب عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: “صحتكم أولوية، شعار رفعناه منذ بداية جائحة كورونا".

وتابع المجذوب: "كان هذا الشعار رفيقنا في كل قرار تربوي، وما بدلنا تبديلا".

"صحتكم أولويّة" شعار رفعناه منذ بداية جائحة كورونا. وكان هذا الشعار رفيقنا في كلّ قرار تربوي، وما بدّلنا تبديلا.

إن الشهادات الرسميّة، ليست هي النهاية بل لعلّها البداية لمرحلة جديدة من حياة تلامذتنا الأعزّاء، أو هي خطوة على طريق نجاحهم، بإذن الله. — Tarek MAJZOUB طارق المجذوب (@TarekMMajzoub) May 17, 2020

وأوضح الوزير اللبناني: "إن الشهادات الرسمية، ليست هي النهاية بل لعلها البداية لمرحلة جديدة من حياة تلامذتنا الأعزاء، أو هي خطوة على طريق نجاحهم، بإذن الله”.

وكان المجذوب قد أعلن، أمس الأحد، عن اقتراحه إلغاء امتحانات الثانوية العامة بكل فروعها في لبنان.

وفي كلمة له من السراي الحكومي، قال المجذوب: "اقترحت إلغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وفق ضوابط ستناقش في جلسة مجلس الوزراء".

وأضاف: "سنتقدم بآلية لاستكمال العام الدراسي عن بعد، واقترح استكمال ​العام الدراسي​ للمراحل كافة الأكاديمية والمهنية دون الحضور حتى آخر أيار/ مايو وترفيع التلامذة إلى الصف الأعلى مع تعويض الكفايات، وإكمال العام الدراسي عن بعد في كل الصفوف المهني والجامعي وكل كلية تعلن موعد التوقف عن التدريس".

وكان رئيس الحكومة حسان دياب قد أعلن عن فتح البلد جزئيا استنادا إلى الخطة المرحلية، من اليوم الإثنين، مشدداً على اللجوء إلى ​سياسة​ العزل الصحي والأحياء التي تسجل فيها إصابات عالية، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات من أجل الحفاظ على مجتمعنا وعلى جميع اللبنانيين التعامل مع الأمر بعناية شديدة وأن نكون شركاء في تحمل المسؤولية.