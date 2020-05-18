عريضة شعبية في تونس تطالب بالتحقيق في ثروة راشد الغنوشي

طالبت عريضة شعبية في تونس، أمس الأحد، بالتحقيق في مصادر ثروة رئيس حركة "النهضة"، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي ومصادر تمويل الحركة.

وتجاوزت العريضة الشعبية ، المطالبة بالتحقيق في ثروة الغنوشي نحو 5 آلاف توقيع في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

وأطلق العريضة، عدد من النشطاء السياسيين والشخصيات الأكاديمية التونسية وذلك من أجل التثبت من مصادر تمويل رئيس حركة "النهضة" ومصادر ثراء حركته.

وجاء في نص العريضة، أن: "راشد الغنوشي ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ الـ9 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃغنى أغنياء ﺗﻮﻧﺲ".

وطالب الموقعون على العريضة بتشكيل لجنة مستقلة تتكون من منظمات وطنية سبق لها أن تكفلت بملفات وطنية من الحجم الثقيل.