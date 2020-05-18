العراق يخطط لإيقاف حقل نفطي بسبب الاحتجاجات

ونقلت "السومرية نيوز"، عن الصحيفة الأمريكية أن "العراق يخطط لإيقاف حقل الأحدب النفطي الجنوب الشرقي بسبب الاحتجاجات التي تعوق العمليات بحسب شخص مطلع على الوضع"، مشيرة إلى أن "المتظاهرين يطالبون باستقالة محافظ واسط".

في سياق متصل، قال عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات العرا ق، علي عزيز، إن 30 يونيو/ حزيران المقبل سيكون يوم "مليونية الخلاص"، وتم اختيار هذا الموعد لأنه يوافق الذكرى المئوية لاستقلال العراق الكامل عن الاحتلال البريطاني، وتابع "ثورتنا اليوم تتشابه مع ثورة العشرين، لأن الاحتلال الأمريكي لا يختلف كثيرا عن البريطاني".

وأضاف عضو اللجنة المنظمة في حديثه لـ "سبوتنيك"، الاختلاف الآن عن ثورة العشرين هو أن الاحتلال الأمريكي ترافق معه استيطان إيراني، ومع ذلك ستكون ثورتنا بنفس القوة والزخم، وسوف تنتفض المحافظات من الشمال إلى الجنوب على الاستعمار وأعوانه ممن جاءوا على ظهور الدبابات الأمريكية، ومنذ العام 2003 لم يحكم العراق سوى العملاء.

يذكر أن حقل الأحدب النفطي هو أحد الحقول العراقية الذي يتم تطويره من قبل شركة البترول الوطنية الصينية مطلع العام 2009 الماضي، ومن المؤمل أن تبلغ طاقته الإنتاجية حال تطويره 200 ألف برميل يوميا، ويضم الحقل الذي تم اكتشافه سنة 1979 احتياطاً يبلغ حجمه 225 مليون برميل من النفط ويقوم الحقل بتغذية محطة كهرباء الزبيدية التي تقع في ناحية الزبيدية، نحو 70 كم شمال مدينة الكوت.