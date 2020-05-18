صبي بريطاني يكتب رسالة إلى حاكم إمارة رأس الخيمة

تحقق مطلب طفل بريطاني كان قد أرسل رسالة إلى حاكم إمارة رأس الخيمة، سعود بن صقر القاسمي، يطلب فيها مساعدته لرؤية والدته من جديد.

ووفقا لوكالة أنباء "وام" الإماراتية قضى آرتشي فيتزجون، البالغ من العمر سبع سنوات، شهرين بعيدا عن والدته جيسيكا التي اضطرت إلى السفر إلى بريطانية في آذار/ مارس الماضي لحضور جنازة والدها لكنها لم تتمكن من العودة بسبب قيود السفر المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

وقرر آرتشي التوجه برسالة إلى حاكم رأس الخيمة يدعوه فيها إلى السماح لوالدته بالعودة إلى الإمارات من المملكة المتحدة.

وكتب فيها إنه يعاني بشدة بسبب ابتعاد والدته عنه لمدة 52 يومًا، معربًا عن رغبته الشديدة في أن يحقق له أمنيته في السماح لوالدته بالعودة.

واستجاب الشيخ سعود لطلب عودة جيسيكا إلى البلاد وأجاب على رسالة الصبي في اليوم التالي، قائلاً: "أنا فخور جدًا بك لكونك فتى شجاع".

وبتوجيه من الشيخ سعود وبالتعاون مع الجهات الحكومية، وصلت جيسيكا إلى الإمارات في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي.

تم اتباع جميع البروتوكولات الطبية وستدخل الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.