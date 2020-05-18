مصر... سيدة عمرها 95 عاما تتعافى من كورونا

تعافت سيدة مصرية مسنة من فيروس كورونا المستجد، بعد خضوعها للحجر الصحي في مستشفى العزل في أسوان.

وقال موقع "مصراوي" إن الفريق الطبي بمستشفى العزل بمنطقة الصداقة بمدينة أسوان احتفل، أمس السبت، بخروج أكبر متعافية بفيروس كورونا تبلغ من العمر 95 عاما، بعد أن أثبتت التحاليل تعافيها.

وصرح مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي في أسوان، بأن الحالة التي جرى خروجها اليوم للسيدة "و.أ.ح" (95 عامًا - من منطقة الحصايا) في مدينة أسوان، ومكثت في المستشفى لمدة أسبوع، وجرى عمل مسحتين لها على مدار يومين، وتم التأكد من سلبية العينات وأنها تعافت تمامًا من كورونا.

وأضاف أبو المجد، أنه جرى اليوم خروج 13 حالة من مستشفى العزل والمدينة الشبابية بأسوان ليرتفع عدد المتعافين بأسوان إلى 270 حالة.

في سياق متصل، قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أمس الأحد، إن "التطبيق الإلزامى لارتداء الكمامة سيكون بداية من 30 مايو/أيار"، مضيفا أن "هناك عودة تدريجية للنوادي تعلن في يونيو/حزيران المقبل".

وأضاف المتحدث الرسمي في مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على قناة "العربية الحدث"، أن "حركة الطيران ستعود وسيتم إعلان جدول زمني"، مؤكدا أن الحظر الشامل به خسائر مؤكدة ومكاسبه محتملة".

وتابع أن "وزارة الداخلية ستقوم بتنفيذ قرار حظر التجوال بشكل حاسم، وشواطئ القرى السياحية ستعامل معاملة الشواطئ العامة في قرار الإغلاق، وقرار الحظر يتعلق بوسائل النقل العام القطارات والأتوبيسات والمترو، ولن يشمل الميكروباصات".

كما قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستصدر قرارا بشأن منح إجازة للعاملين من موظفي الدولة بخصوص قرارات اليوم، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها البلاد في عيد الفطر المبارك، موضحًا أن القرار سيكون بمنح إجازة.