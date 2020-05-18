مصر... الحكومة تعلن الفئات المستثناة من وقف وسائل النقل الجماعي خلال عيد الفطر

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، الفئات المستثناة من وقف وسائل النقل الجماعي خلال عيد الفطر.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن في وقت سابق، غلق المولات والشواطئ والمتنزهات من أول أيام عيد الفطر حتى الجمعة 29 مايو /أيار.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي، إن "التجمعات المتوقعة في عيد الفطر ستكون فرصة كبيرة لانتشار فيروس كورونا".

وأضاف أنه "سيتم غلق كل المحال التجارية والمولات والمطاعم والشواطئ والمتنزهات، اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق أول أيام عيد الفطر وحتى الجمعة 29 مايو".

وتابع: "كما تقرر إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي في نفس الفترة".

من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات نقلتها صحيفة "المصري اليوم" إن هناك فئات مستثناة من "وقف النقل الجماعي".

وحدد تلك الفئات بأنها ستكون خدمات سيارات "أوبر" و"كريم" و"الميكروباصات"، و"التاكسي".

وتابع سعد، قائلا: "قرار وقف الحركة يضم وسائل النقل الجماعي والأتوبيسات والمترو بجانب حركة القطارات في عموم الجمهورية".

واستمر بقوله: "تطبيق مثل هذه القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا جعل الحكومة تتخذ قرارا بمنح إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي من 22 مايو وحتى 29 مايو، لتقليل حالات الإصابة بالفيروس عبر اتباع نظام حظر جزئي مشدد".

وكانت الحكومة المصرية أعلنت، في وقت سابق، أن حظر التجول في أيام عيد الفطر سيبدأ من الـ 5 مساءً، مشيرة إلى حظر صلاة العيد في الساحات والميادين العامة.

وأشارت الحكومة إلى أن عودة مواعيد حظر حركة المواطنين بعد إجازة العيد من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا.

ولفتت إلى أنه "اعتبارا من منتصف يونيو/حزيران، سيتم الإعلان عن عودة الأنشطة الرياضة ومراكز الشباب".