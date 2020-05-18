مصر... 103 حالات تسمم بعد توزيع وجبات جاهزة على أهالي قرية

أصيب 103 أشخاص من أهالي إحدى قرى الصعيد في مصر بحالات تسمم بعد أن تم توزيع وجبات جاهزة على الأهالي.

نقل موقع "مصراوي" عن هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة في محافظة سوهاج، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عن التوصل إلى هوية الأشخاص الذين قاموا بتوزيع وجبات طعام جاهزة على أهالي قرية العيساوية شرق بمركز أخميم، والتي نتج عنها تسمم 103 من الأهالي.

وأوضح جميعة أن المديرية تلقت بلاغا بوجود حالات تسمم بقرية العيساوية شرق، وجرى الدفع بـ12 سيارة إسعاف للقرية، وتحويل 40 حالة مصابة إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أنه بعد تزايد عدد الحالات المصابة بالتسمم، وجه بفتح الوحدة الصحية بالقرية.

وعن الحالة الصحية للمواطنين المصابين قال "جميعه": إن الحالات التي وصلت المستشفى ظهرت عليها أعراض قيئ وآلام بالبطن وارتفاع في درجة حرارة الجسم، مضيفًا أنه جرى التعامل مع جميع الحالات وتركيب المحاليل ومنحهم الأدوية اللازمة.

واختتم جميعة بأنه "جرى أخذ عينات من الوجبات التي تناولها المواطنون المصابون، مؤكدًا أن المتعهد الذي وزع وجبات الطعام على أهالي القريتين قبل الإفطار هو شخص واحد وجرى التوصل إليه، وتبين أنه وزع في قرية العيساوية شرق حوالي 500 وجبة، وجرى التعرف على الأشخاص الذين قاموا بعمليات توزيع على المواطنين، مضيفًا أن المكان الذي جرى تجهيز الوجبات داخله سوف يجري استهدافه وفحصه لمعرفة أسباب تسمم المواطنين".

وأصيب 103 أشخاص بتسمم، مساء الأحد، عقب تناولهم وجبات جاهزة بقرية العيساوية شرق دائرة مركز أخميم، في محافظة سوهاج.