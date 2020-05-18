رامي مخلوف يرد على بيان وزارة الاتصالات السورية

علّق رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، على ما ذكرته الهيئة الناظمة للاتصالات السورية، أمس الأحد، بحق شركته وقال إنه "غير صحيح".

وردا على ما جاء في منشور الهيئة من أن شركة سيريتل رفضت دفع المبالغ المفروضة عليها، أوضح مخلوف، في تدوينة عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن "سيريتل توجهت للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بكتاب أرفق صورته مع المنشور".

وقال: إنه "تم تسجيله في ديوان الهيئة تحت الرقم 4777/ح.ن.ق بتاريخ 10/05/2020 والذي بينت شركة سيريتل بموجبه استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها ومطالبة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بموجبه تحديد مبلغ الدفعة الأولى ومبالغ الأقساط الأخرى والفوائد المترتبة عليها".

وختم رامي مخلوف بالتعبير عن استهجانه من "أن تقوم الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بنشر عكس ما ورد بمضمون ذلك الكتاب المذكور أعلاه".

وكانت وزارة الاتصالات السورية صرحت، مساء أمس الأحد، أنها تحمّل شركة "سيريتل"، العائدة لرجل الأعمال رامي مخلوف، "كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها".