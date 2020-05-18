أول دولة عربية تسمح لـ"متعددي الزوجات" بالتنقل في زمن "كورونا"

سمحت دولة الكويت لمتعددي الزوجات، أمس الأحد، بالتنقل أثناء حظر التجول الشامل في البلاد بسبب أزمة تفشي فيروس "كورونا".

وخصصت الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، رابطا إلكترونيا لاستخراج تصاريح التنقل لمثل هؤلاء الرجال ونسائهم.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة إدخال البيانات الصحيحة للرقم المدني للزوجة وعنوانها، على أن يتم تثبيت عنوان الزوجة فور تسجيله في الحقل المخصص له. وقالت إن "التصريح سار لمدة ساعة واحدة فقط من وقت استخراجه".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأحد، أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد بلغ 14850، فيما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 112.