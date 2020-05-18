السراج: السيطرة على "الوطية" بداية نحو يوم النصر الكبير

قال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، اليوم الاثنين 18 مايو/أيار، إن السيطرة على قاعدة الوطية الجوية بداية نحو يوم النصر الكبير.

وأشار السراج في بيان نقلته وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إلى أن السيطرة الكاملة على قاعدة الوطية الجوية غربي البلاد، مجرد "انتصار يقربنا أكثر من يوم النصر الكبير".

وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي: "نعلن بكل فخر واعتزاز تحرير قاعدة الوطية العسكرية من قبضة الميليشيات الإجرامية".

وأضاف السراج: "انتصار اليوم لا يمثل نهاية المعركة بل يقربنا أكثر من يوم النصر الكبير بتحرير كافة المدن والمناطق والقضاء نهائيا على مشروع الهيمنة والاستبداد".

وكانت قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية أعلنت، اليوم الاثنين، عن بسط سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية، غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، في بيان: "قواتنا البطلة سيطرت على قاعدة الوطية الجوية".

وكانت حكومة الوفاق أعلنت، في وقت سابق، أن سلاح الجو نفذ 3 ضربات جوية على قاعدة الوطية الجوية ومحيطها.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.