توقيف فتاتين تتفاخران بخرق حظر التجول بمساندة "شخصيات نافذة" في الكويت...فيديو

ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على فتاتين ظهرتا في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهما تتباهيان بتمكنهما من كسر حظر التجول مرات عديدة، بفضل علاقتهما بأصحاب نفوذ.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، القبض على الفتاتين بعد تتبع مقطع الفيديو المتداول وتحديد هويتهما، حيث اتضح أن إحداهما من جنسية عربية والأخرى مواطنة، مضيفة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحقهما.

الإعلام الأمني:

ضبط فتاتين ظهرا على أحد مواقع التواصل الإجتماعي واقرا بكسرهما حظر التجول الشامل pic.twitter.com/FNz39pUSc1 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 18, 2020

كما صرح موقع "أمن ومحاكم" المحلي، فإن الجرائم الإلكترونية، ومباحث السالمية، ألقيا القبض على الفتاتين، وهما كويتية وسورية، بعد نشرهما مقطع الفيديو، وتم إحالتهما إلى نيابة الأحداث.

الجرائم الالكترونية ومباحث السالمية تقبضان على فتاتين كويتية وسورية نشرتا فيديو عن كسر الحظر الكلي بواسطة آخرين وإحالتهما إلى نيابة الأحداث pic.twitter.com/1HtMF1hFv2 — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) May 18, 2020

جاء ذلك بعد تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو فتاتين وهما يتجولان في الشارع، فيما زعمت إحدى الفتاتين وهي تكشف عن قائمة الاتصال بهاتفها الجوال، عن وجود أرقام لشخصيات أمنية وقانونية، مؤكدة، أن بإمكانهما كسر حظر التجول بسبب علاقاتهما بهم.