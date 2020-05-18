تسجيل
12:53 GMT18 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تونس تنطلق في تخفيف اجراءات الحجر الصحي العام وتدخل في الحجر الصحي الموجه

    مع اقتراب ليلة القدر... تونسيون يطالبون بفتح المساجد للصلاة

    © Sputnik . Mariem Gdira
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104534/49/1045344977_0:146:1680:1091_1200x675_80_0_0_dc38beeb3f2ec8e0b494560fb9f5c425.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202005181045462834-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9/

    على الرغم من كونه إجراء وقائيا تطلبه الوضع الصحي الذي أنتجه وباء كورونا، تصاعدت في الفترة الأخيرة المطالب في تونس لفتح المساجد مع اقتراب ليلة القدر التي يتوافد فيها المسلمون عامة والتونسيون خاصة إلى دور العبادة للدعاء إلى الله.

    أطلقت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مطالبة بإعادة فتح المساجد، خاصة بعد توجه الحكومة التونسية إلى التخفيف من الحجر الصحي الموجّه وفتح محلات بيع الملابس والأسواق الأسبوعية وأسواق الدواب التي تتسم بالتقارب والاكتظاظ، وهو ما دفع عددا من المواطنين إلى المطالبة بتعميم هذه الإجراءات على المساجد تزامنا مع حلول ليلة القدر التي تحل في العشر الأواخر من شهر رمضان.

    كسر نمط العادات

    عبد القادر بنصارية، واحد من التونسيين الذين لم يقتنعوا بدواعي استمرار غلق المساجد إلى اليوم، خاصة خلال شهر رمضان الذي اعتاد فيه ريادة المسجد عند كل صلاة، وبالأخص صلاة التراويح التي يواظب على أدائها يوميا برفقة أبنائه الثلاثة.

    واعتبر عبد القادر الذي تحدث لـ "سبوتنيك"، أن "فتح المساجد في هذا الظرف الصحي لن يكون خطرا على المواطنين بالنظر إلى التزام المصلين بالجلوس في صفوف منتظمة وراء الإمام الذي يخطبهم، وهو ما يمنح إمكانية الحفاظ على هذا النظام مع توفير مسافة الأمان بينهم".

    من جانبها تقول داودة مخلوف لـ"سبوتنيك" إنها اعتادت الصلاة في البيت، ولكن شهر رمضان يمثل استثناء بالنسبة إليها، فهي تحرص على الذهاب إلى المسجد وترديد الصور القرآنية التي لا تقوى ذاكرتها على حفظها.

    وتضيف "اقتربت ليلة القدر ومن المؤسف أن لا نجتمع كعاداتنا لقراءة القرآن في المسجد والتضرع إلى الله لإزالة الوباء عن بلدنا والدعاء للمصابين بالشفاء". 

    واستغربت داودة من قرار الحكومة فتح الأسواق التي يزدحم فيها الناس دون أخذ التدابير الوقائية اللازمة، بينما تغلَق أبواب المساجد أمام المصلين خلال الشهر الفضيل.

    وتحتل ليلة القدر مكانة كبيرة لدى التونسيين من الناحية الدينية والاجتماعية، إذ يحرصون فيها على الإكثار من الصلاة والدعاء والاستغفار داخل أروقة المساجد التي يختمون فيها القرآن بعد آذان المغرب، ويختار كثيرون ختان أبنائهم في ليلة القدر أو عقد القران أو الخطوبة تبركا بها.

    قرار عقلاني... ولكن

    تعليقا على قرار استمرار غلق المساجد إلى ما بعد عيد الفطر، قال غفران حسايني وهو إمام خطيب وباحث دكتوراه في الحضارة والإسلاميات لـ"سبوتنيك"، إنه يثمن حرص وزارة الشؤون الدينية على سلامة المصلين وحرص اللجنة الطبية وبعض ممثلي الإطارات الدينية على أن تعطي المساجد النموذج الأمثل للالتزام بالحجر الصحي والانضباط تجاه القرارات التي تتخذها الحكومة، خاصة أن العدوى ما زالت موجودة والمخاوف من موجة انتقالها قائمة، متابعا أن هذه المقاربة تتضمن أساسا شرعيا وهو المحافظة على النفس البشرية.

    ويستدرك الحسايني قائلا "كان بالإمكان إيجاد حلول جزئية لإعادة فتح المساجد، على غرار إقامة صلاة الجمعة والتراويح وقراءة القرآن الكريم ليلة القدر وصلاة العيد في مسجد واحد من كل جهة مع بث التكبيرات في المآذن، ولا يحظر هذه الشعائر سوى الإطارات الدينية من وعاظ وأئمة مع المحافظة على الشروط الصحية والتباعد الجسدي".

    وأضاف الحسايني أنه كان بالإمكان أيضا الاكتفاء بفتح المساجد  في بعض المعتمديات غير الموبوءة التي تنعدم فيها الإصابات بفيروس كورونا، و"هو ما يعطي إشارة رمزية للرأي العام أن المساجد ستفتح تدريجيا ويتم تجاوز ردود الأفعال المتوترة لدى كثيرين ويجنب الوزارة الانتقادات".

    وتابع الإمام الخطيب القول، إنه "من الجانب الشرعي ووفقا لمذهب البلاد المالكي سيكون بالإمكان إقامة الشعائر بصفة جزئية بما قد يجنب كثرة الجدل في هذا الموضوع، خاصة مع ما يراه المواطنون من ازدحام واكتظاظ في الأسواق والشوارع والفضاءات العامة"، مضيفا أن الشريعة الإسلامية قائمة على التدرج والاجتهاد في إيجاد حلول وأفكار مبتكرة، وأنه من الحكمة أن تكون الرؤية مقاربة بين ثلاثة أبعاد أساسية هي البعد الصحي وإقامة الشعائر الدينية ومراعاة الواقع.

    إجراء وقائي

    وفي رده على هذه الحملات المطالبة بفتح المساجد، أكد مدير عام الإطارات الدينية والمعالم بوزارة الشؤون الدينية سامي القاسمي لـ "سبوتنيك"، أن قرار غلق المساجد الذي اتخذته الحكومة منذ 16 مارس/ آذار 2020، جاء كإجراء وقائي تحسبا لتفشي مرض كوفيد- 19، مضيفا أن الحجر الموجه لم يشمل الفضاءات الدينية باعتبارها فضاءات مغلقة.

    وأكد القاسمي أنه يتفهم رغبة الناس الملحة في فتح المساجد للصلاة داخلها وختم القرآن الكريم ليلة القدر، و"لكن القرار تم اتخاذه بناء على حماية الصحة وحفظ الأنفس وبناء على أهل الاختصاص الذين أكدوا أن هذه الفضاءات من الممكن أن تكون مصدرا كبيرا لتفشي العدوى"، متابعا أن تراجع نسق الإصابات في الأيام القليلة الماضية لا يعني بالضرورة تحسن الوضع الصحي.

    وأفاد القاسمي أن فتح المساجد سيتم ضمن الفترة الثانية من الحجر الصحي الموجه، أي انطلاقا من 24 مايو/ أيار 2020، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لذلك من تعقيم وتهوئة دورية حفاظا على سلامة المصلين والإطارات الدينية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع أهل الاختصاص حتى يكون الرجوع آمنا.

    انظر أيضا:

    الرئيس التونسي يقرر تقليل عدد ساعات حظر التجوال
    الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية على الحدود التونسية
    لهذه الأسباب.. تحذيرات من تفاقم الخلاف السياسي في الداخل التونسي
    عريضة شعبية في تونس تطالب بالتحقيق في ثروة راشد الغنوشي
    الكلمات الدلالية:
    تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سلسلة من الصور الملونة التي التقطت أثناء أحداث النكبة عام 1948، حيث تظهر المعاناة المؤلمة التي عاشها الأطفال وآباؤهم في تلك المرحلة القاسية من تاريخ فلسطين
    النكبة الفلسطينية في ألوان
    لماذا تم إقالة مفتش الخارجية الأمريكية؟
    لماذا تم إقالة مفتش الخارجية الأمريكية؟
    الأرقام المتوقعة للركود الاقتصادي العالمى بعد كورونا
    الأرقام المتوقعة للركود الاقتصادي العالمي بعد كورونا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك