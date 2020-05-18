تطبيق حظر شامل في بعض مناطق بغداد

أعلن وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، البدء في تطبيق حظر شامل في عدة مناطق بالعاصمة بغداد، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل ولمدة أسبوعين ليشمل بذلك إجازة عيد الفطر.

ينفذ هذا الحظر في مناطق مدينة الصدر والحبيبية والكمالية والحرية والشعلة والعامرية، وذلك بحسب وسائل إعلام عراقية.

وذكر بيان لوزارة الصحة العراقية أنه "يعود هذا الإجراء إلى زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في محافظة بغداد بشكل متسارع وظهور بؤر وبائية في بعض المناطق الأخري".

يهدف الحظر الشامل إلى "السيطرة على المرض وتقليل عدد الإصابات وكسر سلسلة انتشاره، لمنع تداعياته الكارثية في حال تفشيه".

وتابع البيان "ذلك سيتزامن مع تنفيذ القرار أكبر عملية للرصد الوبائي الفعال في القطاعات والمحلات"، مشيرا إلى "أننا ستتخذ نفس الاجراءات في باقي مناطق بغداد والمحافظات في حال تأشير زيادة في أعداد الإصابات فيها".

من المقرر اتخاذ نفس الإجراءات في مناطق أخرى من بغداد وغيرها من المحافظات في حال زيادة أعداد الإصابات فيها.

بحسب أحدث بيانات صدرت عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، سجل العراق نحو 3200 حالة إصابة بفيروس كورونا و 117 حالة وفاة.