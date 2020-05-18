أخيرا... الكويت تستقبل مصريا عالقا منذ شهرين على الحدود السعودية بسبب كورونا

أمر وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، باستقبال مصري عالق على الحدود مع السعودية منذ قرابة شهرين، بعد أن تقطعت به السبل ولم يتمكن من العودة إلى بلاده بسبب أزمة كورونا.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن الصالح وجه الإدارة العامة لأمن المنافذ البرية بتقديم كافة الخدمات الصحية والمعيشية للمصري الذي يعمل سائق شاحنة كويتية حتى الانتهاء من إجراءات حل مشكلته وعودته إلى وطنه.

في لفتة انسانية لمعاليه



معالي وزير الداخلية يأمر بإستقبال مقيم عربي علق في منفذ الرقعي منذ 2/4/2020 وتقديم كافة الخدمات المعيشية والصحية له لحين عودته الى وطنه pic.twitter.com/5zabffsHO1 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 18, 2020

وجاء تدخل وزارة الداخلية الكويتية عقب مناشدة أطلقها المصري لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لحل مشكلته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو، يشير فيه المصري أنه "مضى على وجوده في الحدود 63 يوما، ولم يعد لديه ما يكفيه من الطعام والشراب إضافة إلى تعطل شاحنته لنفاد الوقود لديه، وهو يعاني من حرارة الأجواء"، مؤكدا استعداده لتحمل تكلفة تذكرة السفر للعودة إلى بلاده".

ادارة المنافذ البرية تستقبل سائق مصري داخل منفذ السالمي وتقديم له الاعاشة الكريمة لحين انهاء اجراءات دخوله لمنفذ الرقعي السعودي وانهاء مشكلته بعدما بقي عالقاً لمدة 63 يوماً. pic.twitter.com/2jjGtsqpXL — المجلس (@Almajlliss) May 17, 2020

وأضاف المصري أنه "يعيش طيلة هذه المدة على الصدقات من أصحاب السيارات والشاحنات التي تمر بمنطقة الحدود، إلا أنه بات يعاني أكثر بعد تقلص أعداد السيارات المارة نتيجة تقييد حركة العبور إثر أزمة فيروس كورونا".

وتعود مشكلة المصري وفق ما رواها إلى "منتصف شهر آذار/ مارس الماضي، بعد مغادرته الكويت التي دخلها زائرا بسيارة كويتية كانت محملة بالخضراوات، قاصدا بعد مغادرته ميناء ضباء السعودي الذي لم يتمكن من الوصول إليه بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة إثر أزمة كورونا".