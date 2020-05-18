مسؤول وزاري سوري يؤكد زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة ويتساءل "إن كنا تعلمنا من الدرس"

أدت العديد من النشاطات البشرية واستخدام الوقود المكثف إلى تلوث الهواء والتغيير المناخي، وهذا ما أكده معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، داعيا زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة.

وقال المهندس محمد وضاح قطماوي معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري: إن "أسباب تلوث الهواء والتغير المناخي وزيادة مساحة ثقب طبقة الأوزون ومعظم المشاكل البيئية هي نتيجة للنشاطات البشرية المختلفة واستخدام الوقود الأحفوري لتامين الطاقة للعمليات الإنتاجية المختلفة".

وأضاف قطماوي تعليقا على تعافي طبقة الأوزون جراء توقف المصانع بسبب إجراءات التصدي الدولية لتفشي فيروس كورونا أن "ما ينتج عن ذلك من غازات مختلفة هي السبب الرئيسي في ظاهرة التغير المناخي وزيادة درجة حرارة الأرض نتيجة صعوبة التبادل الحراري مع الغلاف الخارجي بسبب هذه الغازات ومنعها لخروج الحرارة المرتدة من الأرض مشكلة ما يعرف بظاهرة البيت الزجاجي"، مؤكدا أن

هذه الغازات تؤثر على طبقة الأوزون التي تحمي الأرض من تأثير الأشعة فوق البنفسجية الضارة بصحة الإنسان والحيوان والنبات وأيضا نتيجة استخدام الوقود في وسائل النقل المختلفة وتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع وتكرير النفط يساهم بشكل كبير بتلوث الهواء" .

وتابع في حديثه لوكالة "سبوتنيك": "من الطبيعي عندما تتوقف هذه المصانع ووسائل النقل والنشاطات البشرية المختلفة أن ينعكس ذلك على الواقع البيئي وتحسن بنوعية الهواء وتحسن طبقة الأوزون وهذا ما تم التأكيد عليه من قبل بعض الوكالات العلمية المهتمة بهذه القضايا".

واستدرك متسائلا: "لكن هل سنتعلم من هذا الدرس ونراقب تصرفاتنا في المستقبل وخاصة من قبل الدول الصناعية الكبرى التي تنفث مئات الأطنان من الملوثات إلى الغلاف الجوي مسببة للمشاكل البيئية المختلفة؟".

ونوه أنه "لذلك لا بد من زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة وزيادة كفاءة الطاقة والتحول نحو المركبات الصديق لطبقة الأوزون إذا أردنا الاستمرار بحياة صحية على هذا الكوكب".

وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أعلنت، في وقت سابق، أن ثقب الأوزون فوق القطب الشمالي قد أغلق.