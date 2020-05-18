عقب الاجتماع بوزير الدفاع... توجيه جديد من السيسي للقوات المسلحة

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بحضور رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية.